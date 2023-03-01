Беляев Георгий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБеляев Георгий Иванович

Беляев Георгий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1930

Дата смерти

02.06.1994

Пол

Мужской

Отец

Мать

1904 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1930

Отец: Беляев Иван Дмитриевич

Мать: Беляева Ирина Петровна

Рождение ребёнка
19.11.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Петровка, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
01.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Петровка, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
02.06.1994
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close