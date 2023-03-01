Беляев Георгий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1930
Дата смерти02.06.1994
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1930
Отец: Беляев Иван Дмитриевич
Мать: Беляева Ирина Петровна
Рождение ребёнка
19.11.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.01.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
02.06.1994