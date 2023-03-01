Беляева Ирина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева Ирина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Беляев Николай Иванович

Отец ребёнка: Беляев Иван Дмитриевич

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
22.07.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беляев Иван Дмитриевич

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Норхова Юлия Ивановна

Отец ребёнка: Беляев Иван Дмитриевич

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
02.02.1930

Сын: Беляев Георгий Иванович

Отец ребёнка: Беляев Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Ивановна

Отец ребёнка: Беляев Иван Дмитриевич

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Беляев Иван Дмитриевич

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беляев Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беляев Иван Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляев Иван Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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