Беляева Ирина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Беляев Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
22.07.1927
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Норхова Юлия Ивановна
Отец ребёнка: Беляев Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
02.02.1930
Отец ребёнка: Беляев Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: Беляев Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Беляев Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно