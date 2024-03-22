Беляев Стахий (Евстафий) Павлович
Место рождения
Дата рождения21.10.1852
Дата смертиДо 06.02.1905
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1852
Отец: Беляев Павел Васильевич
Мать: Ирина Сампсоновна
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Лобанчикова Екатерина Стахиевна
Мать ребёнка: Беляева Мавра Никифоровна
Рождение ребёнка
20.04.1878
Мать ребёнка: Беляева Мавра Никифоровна
Рождение ребёнка
1880
Сын: Беляев Митрофан Стахиевич
Мать ребёнка: Беляева Мавра Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 06.02.1905