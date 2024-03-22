Беляев Стахий (Евстафий) Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляев Стахий (Евстафий) Павлович

Место рождения

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

21.10.1852

Дата смерти

До 06.02.1905

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1852

Отец: Беляев Павел Васильевич

Мать: Ирина Сампсоновна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Лобанчикова Екатерина Стахиевна

Мать ребёнка: Беляева Мавра Никифоровна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
20.04.1878

Сын: Беляев Егор Стахиевич

Мать ребёнка: Беляева Мавра Никифоровна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1880

Сын: Беляев Митрофан Стахиевич

Мать ребёнка: Беляева Мавра Никифоровна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляева Мавра Никифоровна

Смерть
До 06.02.1905
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