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Беляева Мавра Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

06.02.1905

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Лобанчикова Екатерина Стахиевна

Отец ребёнка: Беляев Стахий (Евстафий) Павлович

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
20.04.1878

Сын: Беляев Егор Стахиевич

Отец ребёнка: Беляев Стахий (Евстафий) Павлович

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1880

Сын: Беляев Митрофан Стахиевич

Отец ребёнка: Беляев Стахий (Евстафий) Павлович

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляев Стахий (Евстафий) Павлович

Смерть
06.02.1905
Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
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