Беляева Мавра Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смерти06.02.1905
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Лобанчикова Екатерина Стахиевна
Отец ребёнка: Беляев Стахий (Евстафий) Павлович
Рождение ребёнка
20.04.1878
Отец ребёнка: Беляев Стахий (Евстафий) Павлович
Рождение ребёнка
1880
Сын: Беляев Митрофан Стахиевич
Отец ребёнка: Беляев Стахий (Евстафий) Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.02.1905