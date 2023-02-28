Беляев Митрофан Стахиевич
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смерти27.05.1904
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Рождение ребёнка
15.10.1902
Дочь: Анна Митрофановна
Мать ребёнка: Беляева Акилина Степановна
Рождение ребёнка
21.02.1904
Сын: Беляев Василий Митрофанович
Мать ребёнка: Беляева Акилина Степановна
Рождение ребёнка
15.04.1909
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Беляева Акилина Степановна
Рождение ребёнка
09.07.1912
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Беляева Акилина Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.05.1904