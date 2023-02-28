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Беляев Митрофан Стахиевич

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Место рождения

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1880

Дата смерти

27.05.1904

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Беляев Стахий (Евстафий) Павлович

Мать: Беляева Мавра Никифоровна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
15.10.1902

Дочь: Анна Митрофановна

Мать ребёнка: Беляева Акилина Степановна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
21.02.1904

Сын: Беляев Василий Митрофанович

Мать ребёнка: Беляева Акилина Степановна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
15.04.1909

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Беляева Акилина Степановна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
09.07.1912

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Беляева Акилина Степановна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляева Акилина Степановна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
27.05.1904
Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
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