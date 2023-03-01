Беляева Акилина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.10.1902
Дочь: Анна Митрофановна
Отец ребёнка: Беляев Митрофан Стахиевич
Рождение ребёнка
21.02.1904
Сын: Беляев Василий Митрофанович
Отец ребёнка: Беляев Митрофан Стахиевич
Рождение ребёнка
15.04.1909
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Беляев Митрофан Стахиевич
Рождение ребёнка
09.07.1912
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Беляев Митрофан Стахиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно