Беляева Акилина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева Акилина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1880 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1902

Дочь: Анна Митрофановна

Отец ребёнка: Беляев Митрофан Стахиевич

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
21.02.1904

Сын: Беляев Василий Митрофанович

Отец ребёнка: Беляев Митрофан Стахиевич

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
15.04.1909

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Беляев Митрофан Стахиевич

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
09.07.1912

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Беляев Митрофан Стахиевич

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляев Митрофан Стахиевич

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно
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