Беляев Федор ли — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляев Федор ли

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

18.02.1916

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Беляев Павел Васильевич

Мать: Ирина Сампсоновна

Рождение ребёнка
02.09.1901

Сын: Беляев Димитрий Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляев Александр Федорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
18.02.1916
Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Причина смерти: Болезнь
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