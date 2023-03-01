Беляев Федор ли
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смерти18.02.1916
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Беляев Павел Васильевич
Мать: Ирина Сампсоновна
Рождение ребёнка
02.09.1901
Сын: Беляев Димитрий Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беляев Александр Федорович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
18.02.1916
Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Причина смерти: Болезнь