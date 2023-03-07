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Беляев Яков Павлович

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Место рождения

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

15.03.1874

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1874

Отец: Беляев Павел Васильевич

Мать: Ирина Сампсоновна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
20.03.1897

Дочь: Чуманова Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Алюкова Ульяна Яковлевна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
31.05.1900

Дочь: Кузьмина Елена Яковлевна

Мать ребёнка: Алюкова Ульяна Яковлевна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1904

Сын: Беляев Константин Яковлевич

Мать ребёнка: Алюкова Ульяна Яковлевна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1904

Сын: Беляев Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Алюкова Ульяна Яковлевна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
23.05.1907

Сын: Беляев Петр Яковлевич

Мать ребёнка: Алюкова Ульяна Яковлевна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
21.07.1909

Сын: Беляев Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Алюкова Ульяна Яковлевна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
30.05.1911

Сын: Беляев Никифор Яковлевич

Мать ребёнка: Алюкова Ульяна Яковлевна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
30.05.1911

Сын: Беляев Никандр Яковлевич

Мать ребёнка: Алюкова Ульяна Яковлевна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алюкова Ульяна Яковлевна

Смерть
1918
Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Причина смерти: расстрелян в 200 м от своего дома на берегу Булы, около амбара
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