Беляев Яков Павлович
Место рождения
Дата рождения15.03.1874
Дата смерти1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1874
Отец: Беляев Павел Васильевич
Мать: Ирина Сампсоновна
Рождение ребёнка
20.03.1897
Дочь: Чуманова Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Алюкова Ульяна Яковлевна
Рождение ребёнка
31.05.1900
Дочь: Кузьмина Елена Яковлевна
Мать ребёнка: Алюкова Ульяна Яковлевна
Рождение ребёнка
1904
Сын: Беляев Константин Яковлевич
Мать ребёнка: Алюкова Ульяна Яковлевна
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Алюкова Ульяна Яковлевна
Рождение ребёнка
23.05.1907
Мать ребёнка: Алюкова Ульяна Яковлевна
Рождение ребёнка
21.07.1909
Сын: Беляев Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Алюкова Ульяна Яковлевна
Рождение ребёнка
30.05.1911
Мать ребёнка: Алюкова Ульяна Яковлевна
Рождение ребёнка
30.05.1911
Мать ребёнка: Алюкова Ульяна Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алюкова Ульяна Яковлевна
Смерть
1918
Причина смерти: расстрелян в 200 м от своего дома на берегу Булы, около амбара