Алюкова (Беляева) Ульяна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти1936
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.03.1897
Дочь: Чуманова Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Беляев Яков Павлович
Рождение ребёнка
31.05.1900
Дочь: Кузьмина Елена Яковлевна
Отец ребёнка: Беляев Яков Павлович
Рождение ребёнка
1904
Сын: Беляев Константин Яковлевич
Отец ребёнка: Беляев Яков Павлович
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Беляев Яков Павлович
Рождение ребёнка
23.05.1907
Отец ребёнка: Беляев Яков Павлович
Рождение ребёнка
21.07.1909
Сын: Беляев Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Беляев Яков Павлович
Рождение ребёнка
30.05.1911
Отец ребёнка: Беляев Яков Павлович
Рождение ребёнка
30.05.1911
Отец ребёнка: Беляев Яков Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Беляев Яков Павлович
Смерть
1936
Похороны
Неизвестно