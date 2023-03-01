Алюкова (Беляева) Ульяна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алюкова (Беляева) Ульяна Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

1936

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.03.1897

Дочь: Чуманова Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Беляев Яков Павлович

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
31.05.1900

Дочь: Кузьмина Елена Яковлевна

Отец ребёнка: Беляев Яков Павлович

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1904

Сын: Беляев Константин Яковлевич

Отец ребёнка: Беляев Яков Павлович

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1904

Сын: Беляев Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Беляев Яков Павлович

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
23.05.1907

Сын: Беляев Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Беляев Яков Павлович

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
21.07.1909

Сын: Беляев Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Беляев Яков Павлович

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
30.05.1911

Сын: Беляев Никифор Яковлевич

Отец ребёнка: Беляев Яков Павлович

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
30.05.1911

Сын: Беляев Никандр Яковлевич

Отец ребёнка: Беляев Яков Павлович

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляев Яков Павлович

Смерть
1936
Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Похороны
Неизвестно
Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
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