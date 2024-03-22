Чуманова (Беляева) Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуманова (Беляева) Анна Яковлевна

Место рождения

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

20.03.1897

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1897

Отец: Беляев Яков Павлович

Мать: Алюкова Ульяна Яковлевна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
10.11.1920

Дочь: Загуменнова Екатерина Гурьевна

Отец ребёнка: Чуманов Гурий Фаддеевич

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1924

Сын: Чуманов Александр Гурьевич

Отец ребёнка: Чуманов Гурий Фаддеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульяна Гурьевна

Отец ребёнка: Чуманов Гурий Фаддеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чуманов Гурий Фаддеевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
1943
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