Чуманова (Беляева) Анна Яковлевна
Место рождения
Дата рождения20.03.1897
Дата смерти1943
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1897
Отец: Беляев Яков Павлович
Мать: Алюкова Ульяна Яковлевна
Рождение ребёнка
10.11.1920
Дочь: Загуменнова Екатерина Гурьевна
Отец ребёнка: Чуманов Гурий Фаддеевич
Рождение ребёнка
1924
Сын: Чуманов Александр Гурьевич
Отец ребёнка: Чуманов Гурий Фаддеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульяна Гурьевна
Отец ребёнка: Чуманов Гурий Фаддеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1943