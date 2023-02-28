Загуменнова (Чуманова) Екатерина Гурьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загуменнова (Чуманова) Екатерина Гурьевна

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Место рождения

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

10.11.1920

Дата смерти

18.02.1994

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

1897 г.р.

Муж

1921 г.р.

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1920

Отец: Чуманов Гурий Фаддеевич

Мать: Чуманова Анна Яковлевна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Загуменнов Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Загуменнов Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Загуменнов Василий Иванович

Смерть
18.02.1994
Кизнер, Кизнерский муниципальный район, Удмуртская Республика
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