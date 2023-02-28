Загуменнова (Чуманова) Екатерина Гурьевна
Место рождения
Дата рождения10.11.1920
Дата смерти18.02.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1920
Отец: Чуманов Гурий Фаддеевич
Мать: Чуманова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Загуменнов Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Загуменнов Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.02.1994
Кизнер, Кизнерский муниципальный район, Удмуртская Республика