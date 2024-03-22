Загуменнов Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загуменнов Василий Иванович

Место рождения

Безменшур, Кизнерский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

06.08.1921

Дата смерти

08.02.1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1920 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Безменшур, Кизнерский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Загуменнова Екатерина Гурьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Загуменнова Екатерина Гурьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Загуменнова Екатерина Гурьевна

Смерть
08.02.1992
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