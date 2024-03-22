Загуменнов Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения06.08.1921
Дата смерти08.02.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1921
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Загуменнова Екатерина Гурьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Загуменнова Екатерина Гурьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.02.1992