Чуманов Александр Гурьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смерти1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Чуманов Гурий Фаддеевич
Мать: Чуманова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
1970