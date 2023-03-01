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Чуманов Александр Гурьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

1970

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

1897 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Чуманов Гурий Фаддеевич

Мать: Чуманова Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1970
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