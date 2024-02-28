деревня Старое Янашево, деревня Старое Янашево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия (на 2019) — Familio

Старое Янашево

Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Тетюшский уезд
2047Старое Енашево (Андреевка, Биктубаево), д. каз.при рч. Таябинке.601588256285
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Казанская губерния, Тетюшский уезд, Больше-Тоябинская волость
1039. Ст. Янашева, деревня бывшая государственная, при речке Тоябинке, дворов 109, жителей 575

Список населённых мест Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Тетюшский уезд, Больше-Тоябинская волость
Андреевка, Бол.-Тоябинскойсм. Янашева Старая.
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Янашева Старая (Андреевка), Бол.-Тоябинскойчуваши1088
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Чувашская Республика, Яльчикский район
141289Старое Янашеводеревня55°12'с.ш.47°59'в.д.N-38-036

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Чувашская Республика - Чувашия, Яльчикский муниципальный район, Малотаябинское сельское поселение
97655425126д Старое Янашеводеревня
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