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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2047Старое Енашево (Андреевка, Биктубаево), д. каз.при рч. Таябинке.601588256285Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1039. Ст. Янашева, деревня бывшая государственная, при речке Тоябинке, дворов 109, жителей 575
Список населённых мест Казанской губернии (1910–1914)
Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Андреевка, Бол.-Тоябинскойсм. Янашева Старая.Показать скан
Янашева Старая (Андреевка), Бол.-Тоябинскойчуваши1088Показать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
141289Старое Янашеводеревня55°12'с.ш.47°59'в.д.N-38-036
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
97655425126д Старое Янашеводеревня