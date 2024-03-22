Кузьмина (Беляева) Елена Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузьмина (Беляева) Елена Яковлевна

Кузьмина (Беляева) Елена Яковлевна

Место рождения

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

31.05.1900

Дата смерти

23.08.1988

Пол

Женский

Отец

1874 г.р.

Мать

1870 г.р.

Муж

1898 г.р.

Дети

1923 г.р.
1926 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1932 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1900

Отец: Беляев Яков Павлович

Мать: Алюкова Ульяна Яковлевна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
01.12.1923

Дочь: Судиловская Зинаида Зиноновна

Отец ребёнка: Кузьмин Зинон Петрович

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Мария Зиноновна

Отец ребёнка: Кузьмин Зинон Петрович

Рождение ребёнка
26.12.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузьмин Зинон Петрович

Новое Тойдеряково, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
19.11.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузьмин Зинон Петрович

Новое Тойдеряково, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1932

Сын: Кузьмин Александр Зинонович

Отец ребёнка: Кузьмин Зинон Петрович

Рождение ребёнка
10.05.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузьмин Зинон Петрович

Рождение ребёнка
13.09.1936

Дочь: Мальцева Валентина Зиноновна

Отец ребёнка: Кузьмин Зинон Петрович

Рождение ребёнка
1938

Сын: Кузьмин Геннадий Зинонович

Отец ребёнка: Кузьмин Зинон Петрович

Рождение ребёнка
10.03.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузьмин Зинон Петрович

Новое Тойдеряково, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмин Зинон Петрович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.08.1988
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close