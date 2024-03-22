Кузьмина (Беляева) Елена Яковлевна
Место рождения
Дата рождения31.05.1900
Дата смерти23.08.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1900
Отец: Беляев Яков Павлович
Мать: Алюкова Ульяна Яковлевна
Рождение ребёнка
01.12.1923
Дочь: Судиловская Зинаида Зиноновна
Отец ребёнка: Кузьмин Зинон Петрович
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Мария Зиноновна
Отец ребёнка: Кузьмин Зинон Петрович
Рождение ребёнка
26.12.1928
Рождение ребёнка
19.11.1930
Рождение ребёнка
1932
Сын: Кузьмин Александр Зинонович
Отец ребёнка: Кузьмин Зинон Петрович
Рождение ребёнка
10.05.1934
Рождение ребёнка
13.09.1936
Дочь: Мальцева Валентина Зиноновна
Отец ребёнка: Кузьмин Зинон Петрович
Рождение ребёнка
1938
Сын: Кузьмин Геннадий Зинонович
Отец ребёнка: Кузьмин Зинон Петрович
Рождение ребёнка
10.03.1943
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.08.1988