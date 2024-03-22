Кузьмин Зинон Петрович
Место рождения
Дата рождения15.02.1898
Дата смерти29.03.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1898
Рождение ребёнка
01.12.1923
Дочь: Судиловская Зинаида Зиноновна
Мать ребёнка: Кузьмина Елена Яковлевна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Мария Зиноновна
Мать ребёнка: Кузьмина Елена Яковлевна
Рождение ребёнка
26.12.1928
Рождение ребёнка
19.11.1930
Рождение ребёнка
1932
Сын: Кузьмин Александр Зинонович
Мать ребёнка: Кузьмина Елена Яковлевна
Рождение ребёнка
10.05.1934
Рождение ребёнка
13.09.1936
Дочь: Мальцева Валентина Зиноновна
Мать ребёнка: Кузьмина Елена Яковлевна
Рождение ребёнка
1938
Сын: Кузьмин Геннадий Зинонович
Мать ребёнка: Кузьмина Елена Яковлевна
Рождение ребёнка
10.03.1943
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузьмина Елена Яковлевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.03.1982