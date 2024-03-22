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Кузьмин Зинон Петрович

Место рождения

Новое Тойдеряково, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

15.02.1898

Дата смерти

29.03.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1900 г.р.

Дети

1923 г.р.
1926 г.р.
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1932 г.р.
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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Новое Тойдеряково, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
01.12.1923

Дочь: Судиловская Зинаида Зиноновна

Мать ребёнка: Кузьмина Елена Яковлевна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Мария Зиноновна

Мать ребёнка: Кузьмина Елена Яковлевна

Рождение ребёнка
26.12.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузьмина Елена Яковлевна

Новое Тойдеряково, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
19.11.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузьмина Елена Яковлевна

Новое Тойдеряково, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1932

Сын: Кузьмин Александр Зинонович

Мать ребёнка: Кузьмина Елена Яковлевна

Рождение ребёнка
10.05.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузьмина Елена Яковлевна

Рождение ребёнка
13.09.1936

Дочь: Мальцева Валентина Зиноновна

Мать ребёнка: Кузьмина Елена Яковлевна

Рождение ребёнка
1938

Сын: Кузьмин Геннадий Зинонович

Мать ребёнка: Кузьмина Елена Яковлевна

Рождение ребёнка
10.03.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузьмина Елена Яковлевна

Новое Тойдеряково, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьмина Елена Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.03.1982
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