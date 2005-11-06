Мальцева (Кузьмина) Валентина Зиноновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1936
Дата смерти06.11.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1936
Отец: Кузьмин Зинон Петрович
Мать: Кузьмина Елена Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мальцев Юрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мальцев Юрий
Смерть
06.11.2005