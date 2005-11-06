Мальцева (Кузьмина) Валентина Зиноновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцева (Кузьмина) Валентина Зиноновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1936

Дата смерти

06.11.2005

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1936

Отец: Кузьмин Зинон Петрович

Мать: Кузьмина Елена Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мальцев Юрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мальцев Юрий

Смерть
06.11.2005
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