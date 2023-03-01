Судиловская (Кузьмина) Зинаида Зиноновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1923
Отец: Кузьмин Зинон Петрович
Мать: Кузьмина Елена Яковлевна
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Судиловский Николай Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно