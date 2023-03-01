Судиловская (Кузьмина) Зинаида Зиноновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Судиловская (Кузьмина) Зинаида Зиноновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

1922 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1923

Отец: Кузьмин Зинон Петрович

Мать: Кузьмина Елена Яковлевна

Развод
Неизвестно

Муж: Судиловский Николай Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Судиловский Николай Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Судиловский Николай Степанович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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