Судиловский Николай Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1922
Дата смерти01.04.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Судиловская Зинаида Зиноновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.04.1994
Москва, город федерального значения Москва