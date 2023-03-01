Судиловский Николай Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Судиловский Николай Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1922

Дата смерти

01.04.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: Судиловская Зинаида Зиноновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Судиловская Зинаида Зиноновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Судиловская Зинаида Зиноновна

Смерть
01.04.1994
Москва, город федерального значения Москва
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