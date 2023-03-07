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Беляев Григорий Павлович

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Место рождения

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

07.01.1855

Дата смерти

1930

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1855

Отец: Беляев Павел Васильевич

Мать: Ирина Сампсоновна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
01.11.1877

Сын: Беляев Филипп Григорьевич

Мать ребёнка: Беляева Евдокия Романовна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
01.09.1885

Сын: Беляев Никандр Григорьевич

Мать ребёнка: Беляева Евдокия Романовна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
21.04.1888

Дочь: Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Беляева Евдокия Романовна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
29.01.1893

Сын: Беляев Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Беляева Евдокия Романовна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
26.11.1895

Дочь: Амплеева Клавдия Григорьевна

Мать ребёнка: Беляева Евдокия Романовна

Рождение ребёнка
16.06.1898

Сын: Беляев Герман Григорьевич

Мать ребёнка: Беляева Евдокия Романовна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
01.01.1904

Сын: Беляев Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Беляева Евдокия Романовна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкова Екатерина (Натюк) Григорьевна

Мать ребёнка: Беляева Евдокия Романовна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляева Евдокия Романовна

Смерть
1930
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