Беляев Григорий Павлович
Место рождения
Дата рождения07.01.1855
Дата смерти1930
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1855
Отец: Беляев Павел Васильевич
Мать: Ирина Сампсоновна
Рождение ребёнка
01.11.1877
Сын: Беляев Филипп Григорьевич
Мать ребёнка: Беляева Евдокия Романовна
Рождение ребёнка
01.09.1885
Сын: Беляев Никандр Григорьевич
Мать ребёнка: Беляева Евдокия Романовна
Рождение ребёнка
21.04.1888
Дочь: Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Беляева Евдокия Романовна
Рождение ребёнка
29.01.1893
Сын: Беляев Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Беляева Евдокия Романовна
Рождение ребёнка
26.11.1895
Дочь: Амплеева Клавдия Григорьевна
Мать ребёнка: Беляева Евдокия Романовна
Рождение ребёнка
16.06.1898
Сын: Беляев Герман Григорьевич
Мать ребёнка: Беляева Евдокия Романовна
Рождение ребёнка
01.01.1904
Сын: Беляев Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Беляева Евдокия Романовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волкова Екатерина (Натюк) Григорьевна
Мать ребёнка: Беляева Евдокия Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1930