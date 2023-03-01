Беляева Евдокия Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смерти1936
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Роман
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1877
Сын: Беляев Филипп Григорьевич
Отец ребёнка: Беляев Григорий Павлович
Рождение ребёнка
01.09.1885
Сын: Беляев Никандр Григорьевич
Отец ребёнка: Беляев Григорий Павлович
Рождение ребёнка
21.04.1888
Дочь: Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Беляев Григорий Павлович
Рождение ребёнка
29.01.1893
Сын: Беляев Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Беляев Григорий Павлович
Рождение ребёнка
26.11.1895
Дочь: Амплеева Клавдия Григорьевна
Отец ребёнка: Беляев Григорий Павлович
Рождение ребёнка
16.06.1898
Сын: Беляев Герман Григорьевич
Отец ребёнка: Беляев Григорий Павлович
Рождение ребёнка
01.01.1904
Сын: Беляев Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Беляев Григорий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волкова Екатерина (Натюк) Григорьевна
Отец ребёнка: Беляев Григорий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Смерть
1936
Похороны
Неизвестно