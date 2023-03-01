Беляева Евдокия Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева Евдокия Романовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

1936

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Роман

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1877

Сын: Беляев Филипп Григорьевич

Отец ребёнка: Беляев Григорий Павлович

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
01.09.1885

Сын: Беляев Никандр Григорьевич

Отец ребёнка: Беляев Григорий Павлович

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
21.04.1888

Дочь: Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Беляев Григорий Павлович

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
29.01.1893

Сын: Беляев Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Беляев Григорий Павлович

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
26.11.1895

Дочь: Амплеева Клавдия Григорьевна

Отец ребёнка: Беляев Григорий Павлович

Рождение ребёнка
16.06.1898

Сын: Беляев Герман Григорьевич

Отец ребёнка: Беляев Григорий Павлович

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
01.01.1904

Сын: Беляев Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Беляев Григорий Павлович

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкова Екатерина (Натюк) Григорьевна

Отец ребёнка: Беляев Григорий Павлович

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляев Григорий Павлович

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Смерть
1936
Кизнер, Кизнерский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
Неизвестно
Кизнер, Кизнерский муниципальный район, Удмуртская Республика
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