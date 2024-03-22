Волкова (Беляева) Екатерина (Натюк) Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1955
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.06.1904
Отец ребёнка: Волков Петр Васильевич
Нюргечи, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1914
Сын: Волков Александр Петрович
Отец ребёнка: Волков Петр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волков Петр Петрович
Отец ребёнка: Волков Петр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Петровна
Отец ребёнка: Волков Петр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1955
Похороны
Неизвестно