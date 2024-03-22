Волкова (Беляева) Екатерина (Натюк) Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Беляева) Екатерина (Натюк) Григорьевна

Место рождения

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1955

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Беляев Григорий Павлович

Мать: Беляева Евдокия Романовна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
22.06.1904

Сын: Волков Зинон Петрович

Отец ребёнка: Волков Петр Васильевич

Нюргечи, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1914

Сын: Волков Александр Петрович

Отец ребёнка: Волков Петр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Петр Петрович

Отец ребёнка: Волков Петр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Петровна

Отец ребёнка: Волков Петр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Петр Васильевич

Смерть
1955
Волжск, город Волжск, Республика Марий Эл
Похороны
Неизвестно
Волжск, город Волжск, Республика Марий Эл
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