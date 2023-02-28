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Волков Зинон Петрович

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Место рождения

Нюргечи, Комсомольский район, Чувашская Республика

Дата рождения

22.06.1904

Дата смерти

?.09.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1904

Отец: Волков Петр Васильевич

Мать: Волкова Екатерина (Натюк) Григорьевна

Нюргечи, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
23.05.1927

Сын: Волков Анатолий Зиновьевич

Мать ребёнка: Волкова Мария Андреевна

Нюргечи, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
27.10.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волкова Мария Андреевна

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волкова Мария Андреевна

Рождение ребёнка
27.04.1937

Дочь: Елена Зиновьевна

Мать ребёнка: Волкова Мария Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Мария Андреевна

Смерть
?.09.1978
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