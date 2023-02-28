Волков Зинон Петрович
Место рождения
Дата рождения22.06.1904
Дата смерти?.09.1978
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1904
Рождение ребёнка
23.05.1927
Сын: Волков Анатолий Зиновьевич
Мать ребёнка: Волкова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
27.10.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Волкова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Волкова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
27.04.1937
Дочь: Елена Зиновьевна
Мать ребёнка: Волкова Мария Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волкова Мария Андреевна
Смерть
?.09.1978