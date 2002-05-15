Волков Анатолий Зиновьевич
Место рождения
Дата рождения23.05.1927
Дата смерти15.05.2002
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1927
Отец: Волков Зинон Петрович
Мать: Волкова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
27.05.1957
Рождение ребёнка
09.08.1959
Дочь: Панова Людмила Анатольевна
Мать ребёнка: Волкова Вера Гавриловна
Рождение ребёнка
29.06.1961
Рождение ребёнка
17.06.1964
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волкова Вера Гавриловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.05.2002
Похороны
Неизвестно