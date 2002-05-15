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Волков Анатолий Зиновьевич

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Место рождения

Нюргечи, Комсомольский район, Чувашская Республика

Дата рождения

23.05.1927

Дата смерти

15.05.2002

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

Жена

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1959 г.р.
Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1927

Отец: Волков Зинон Петрович

Мать: Волкова Мария Андреевна

Нюргечи, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
27.05.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волкова Вера Гавриловна

Рождение ребёнка
09.08.1959

Дочь: Панова Людмила Анатольевна

Мать ребёнка: Волкова Вера Гавриловна

Рождение ребёнка
29.06.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волкова Вера Гавриловна

Рождение ребёнка
17.06.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волкова Вера Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Вера Гавриловна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.05.2002
Нюргечи, Комсомольский район, Чувашская Республика
Похороны
Неизвестно
Нюргечи, Комсомольский район, Чувашская Республика
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