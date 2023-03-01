Волкова Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.05.1927
Сын: Волков Анатолий Зиновьевич
Отец ребёнка: Волков Зинон Петрович
Нюргечи, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
27.10.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Волков Зинон Петрович
Рождение ребёнка
1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Волков Зинон Петрович
Рождение ребёнка
27.04.1937
Дочь: Елена Зиновьевна
Отец ребёнка: Волков Зинон Петрович
Бракосочетание
Неизвестно