Волкова Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолкова Мария Андреевна

Волкова Мария Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

1927 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1937 г.р.

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.05.1927

Сын: Волков Анатолий Зиновьевич

Отец ребёнка: Волков Зинон Петрович

Нюргечи, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
27.10.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волков Зинон Петрович

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волков Зинон Петрович

Рождение ребёнка
27.04.1937

Дочь: Елена Зиновьевна

Отец ребёнка: Волков Зинон Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Зинон Петрович

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