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Волкова Вера Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1924

Дата смерти

2011

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1927 г.р.

Дети

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1959 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.05.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волков Анатолий Зиновьевич

Рождение ребёнка
09.08.1959

Дочь: Панова Людмила Анатольевна

Отец ребёнка: Волков Анатолий Зиновьевич

Рождение ребёнка
29.06.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волков Анатолий Зиновьевич

Рождение ребёнка
17.06.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волков Анатолий Зиновьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Анатолий Зиновьевич

Работа или профессия
Неизвестно
Преподаватель в школе
Место жительства
Неизвестно
Смерть
2011
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