Волкова Вера Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1924
Дата смерти2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.05.1957
Рождение ребёнка
09.08.1959
Дочь: Панова Людмила Анатольевна
Отец ребёнка: Волков Анатолий Зиновьевич
Рождение ребёнка
29.06.1961
Рождение ребёнка
17.06.1964
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Преподаватель в школе
Место жительства
Неизвестно
Смерть
2011