Волков Петр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.06.1904
Мать ребёнка: Волкова Екатерина (Натюк) Григорьевна
Нюргечи, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1914
Сын: Волков Александр Петрович
Мать ребёнка: Волкова Екатерина (Натюк) Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волков Петр Петрович
Мать ребёнка: Волкова Екатерина (Натюк) Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Петровна
Мать ребёнка: Волкова Екатерина (Натюк) Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: На войне