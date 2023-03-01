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Волков Петр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.06.1904

Сын: Волков Зинон Петрович

Мать ребёнка: Волкова Екатерина (Натюк) Григорьевна

Нюргечи, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1914

Сын: Волков Александр Петрович

Мать ребёнка: Волкова Екатерина (Натюк) Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Петр Петрович

Мать ребёнка: Волкова Екатерина (Натюк) Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Петровна

Мать ребёнка: Волкова Екатерина (Натюк) Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Екатерина (Натюк) Григорьевна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: На войне
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