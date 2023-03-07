Беляев Герман Григорьевич
Место рождения
Дата рождения16.06.1898
Дата смерти05.12.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1898
Рождение ребёнка
1921
Мать ребёнка: Беляева Елена Кирилловна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Тамара Германовна
Мать ребёнка: Беляева Елена Кирилловна
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Беляева Елена Кирилловна
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Беляева Елена Кирилловна
Развод
Неизвестно
Жена: Василиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Василиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Беляева Елена Кирилловна
Смерть
05.12.1981
Похороны
Неизвестно
Канашское кладбище