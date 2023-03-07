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Беляев Герман Григорьевич

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Место рождения

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

16.06.1898

Дата смерти

05.12.1981

Пол

Мужской

Отец

1855 г.р.

Мать

1853 г.р.

Жена

1904 г.р.

Дети

1921 г.р.
1925 г.р.
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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1898

Отец: Беляев Григорий Павлович

Мать: Беляева Евдокия Романовна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1921

Сын: Беляев Леонид Германович

Мать ребёнка: Беляева Елена Кирилловна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Тамара Германовна

Мать ребёнка: Беляева Елена Кирилловна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беляева Елена Кирилловна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беляева Елена Кирилловна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Развод
Неизвестно

Жена: Василиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляева Елена Кирилловна

Смерть
05.12.1981
Канаш, город Канаш, Чувашская Республика - Чувашия
Похороны
Неизвестно
Канаш, город Канаш, Чувашская Республика - Чувашия
Канашское кладбище
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