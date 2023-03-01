Беляева Елена Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Беляев Герман Григорьевич
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Тамара Германовна
Отец ребёнка: Беляев Герман Григорьевич
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Беляев Герман Григорьевич
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Беляев Герман Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно