Беляева Елена Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева Елена Кирилловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

1921 г.р.
1925 г.р.
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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Сын: Беляев Леонид Германович

Отец ребёнка: Беляев Герман Григорьевич

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Тамара Германовна

Отец ребёнка: Беляев Герман Григорьевич

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беляев Герман Григорьевич

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беляев Герман Григорьевич

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляев Герман Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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