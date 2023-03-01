Амплеева (Беляева) Клавдия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.11.1895
Дата смерти12.06.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1895
Рождение ребёнка
16.05.1927
Дочь: Клара Васильевна
Отец ребёнка: Смелов Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
20.12.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смелов Василий Тимофеевич
Канаш, город Канаш, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1933
Сын: Смелов Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Смелов Василий Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.06.1972