Амплеева (Беляева) Клавдия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Амплеева (Беляева) Клавдия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.11.1895

Дата смерти

12.06.1972

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1895

Отец: Беляев Григорий Павлович

Мать: Беляева Евдокия Романовна

Рождение ребёнка
16.05.1927

Дочь: Клара Васильевна

Отец ребёнка: Смелов Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
20.12.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смелов Василий Тимофеевич

Канаш, город Канаш, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1933

Сын: Смелов Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Смелов Василий Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смелов Василий Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Амплеев (носов) Христофор Амплеевич

Смерть
12.06.1972
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