(Смелова) Клара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Смелова) Клара Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.1927

Дата смерти

13.11.2004

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

1895 г.р.

Муж

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1927

Отец: Смелов Василий Тимофеевич

Мать: Амплеева Клавдия Григорьевна

Рождение ребёнка
02.02.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бурханов Василий Иванович

Канаш, город Канаш, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
17.02.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бурханов Василий Иванович

Канаш, город Канаш, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
21.02.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бурханов Василий Иванович

Рождение ребёнка
18.11.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бурханов Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурханов Василий Иванович

Смерть
13.11.2004
Канаш, город Канаш, Чувашская Республика - Чувашия
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