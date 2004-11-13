(Смелова) Клара Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.05.1927
Дата смерти13.11.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1927
Рождение ребёнка
02.02.1956
Рождение ребёнка
17.02.1958
Рождение ребёнка
21.02.1962
Рождение ребёнка
18.11.1970
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.11.2004