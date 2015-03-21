Бурханов Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурханов Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1928

Дата смерти

21.03.2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клара Васильевна

Канаш, город Канаш, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
17.02.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клара Васильевна

Канаш, город Канаш, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
21.02.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клара Васильевна

Рождение ребёнка
18.11.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клара Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клара Васильевна

Смерть
21.03.2015
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