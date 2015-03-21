Бурханов Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1928
Дата смерти21.03.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.02.1956
Рождение ребёнка
17.02.1958
Рождение ребёнка
21.02.1962
Рождение ребёнка
18.11.1970
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клара Васильевна
Смерть
21.03.2015