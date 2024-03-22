Беляев Кирилл Павлович
Место рождения
Дата рождения22.03.1864
Дата смерти07.05.1936
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1864
Отец: Беляев Павел Васильевич
Мать: Ирина Сампсоновна
Рождение ребёнка
1887
Мать ребёнка: Беляева Прасковья Сергеевна
Рождение ребёнка
1892
Сын: Беляев Василий Кириллович
Мать ребёнка: Беляева Прасковья Сергеевна
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: Беляева Прасковья Сергеевна
Бракосочетание
12.06.1913
Жена: Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Беляева Прасковья Сергеевна
Смерть
07.05.1936