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Беляев Кирилл Павлович

Место рождения

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

22.03.1864

Дата смерти

07.05.1936

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1864

Отец: Беляев Павел Васильевич

Мать: Ирина Сампсоновна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1887

Сын: Беляев Антон Кириллович

Мать ребёнка: Беляева Прасковья Сергеевна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1892

Сын: Беляев Василий Кириллович

Мать ребёнка: Беляева Прасковья Сергеевна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1897

Сын: Беляев Матвей Кириллович

Мать ребёнка: Беляева Прасковья Сергеевна

Бракосочетание
12.06.1913

Жена: Анастасия Дмитриевна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляев Андрей Кириллович

Мать ребёнка: Беляева Прасковья Сергеевна

Смерть
07.05.1936
Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
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