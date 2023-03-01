Беляев Матвей Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Рождение ребёнка
15.06.1922
Дочь: Ольга Матвеевна
Мать ребёнка: Беляева ?
Рождение ребёнка
29.06.1928
Дочь: Александра Матвеевна
Мать ребёнка: Беляева ?
Рождение ребёнка
18.04.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Беляева ?
Петровка, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Беляева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Беляева ?
Смерть
1943
Причина смерти: Пропал без вести на ВОВ