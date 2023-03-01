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Беляев Матвей Кириллович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

1864 г.р.

Мать

Жена

1895 г.р.

Дети

1922 г.р.
1928 г.р.
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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Беляев Кирилл Павлович

Мать: Беляева Прасковья Сергеевна

Рождение ребёнка
15.06.1922

Дочь: Ольга Матвеевна

Мать ребёнка: Беляева ?

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
29.06.1928

Дочь: Александра Матвеевна

Мать ребёнка: Беляева ?

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
18.04.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беляева ?

Петровка, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беляева ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляева ?

Смерть
1943
Причина смерти: Пропал без вести на ВОВ
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