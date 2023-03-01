Беляева ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1897 г.р.

Дети

1922 г.р.
1928 г.р.
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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.06.1922

Дочь: Ольга Матвеевна

Отец ребёнка: Беляев Матвей Кириллович

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
29.06.1928

Дочь: Александра Матвеевна

Отец ребёнка: Беляев Матвей Кириллович

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
18.04.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беляев Матвей Кириллович

Петровка, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беляев Матвей Кириллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляев Матвей Кириллович

Место жительства
Неизвестно
Петровка, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно
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