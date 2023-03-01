Беляева ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.06.1922
Дочь: Ольга Матвеевна
Отец ребёнка: Беляев Матвей Кириллович
Рождение ребёнка
29.06.1928
Дочь: Александра Матвеевна
Отец ребёнка: Беляев Матвей Кириллович
Рождение ребёнка
18.04.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Беляев Матвей Кириллович
Рождение ребёнка
1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Беляев Матвей Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно