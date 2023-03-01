Беляева Прасковья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева Прасковья Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Сын: Беляев Антон Кириллович

Отец ребёнка: Беляев Кирилл Павлович

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1892

Сын: Беляев Василий Кириллович

Отец ребёнка: Беляев Кирилл Павлович

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1897

Сын: Беляев Матвей Кириллович

Отец ребёнка: Беляев Кирилл Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляев Андрей Кириллович

Отец ребёнка: Беляев Кирилл Павлович

Смерть
Неизвестно
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