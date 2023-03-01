Беляева Прасковья Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Беляев Кирилл Павлович
Рождение ребёнка
1892
Сын: Беляев Василий Кириллович
Отец ребёнка: Беляев Кирилл Павлович
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Беляев Кирилл Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Беляев Кирилл Павлович
Смерть
Неизвестно