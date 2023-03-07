Беляев Василий Кириллович
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Бракосочетание
26.07.1909
Жена: Беляева Наталия Егоровна
Рождение ребёнка
01.09.1910
Мать ребёнка: Беляева Наталия Егоровна
Рождение ребёнка
11.01.1912
Дочь: Ксения Васильевна
Мать ребёнка: Беляева Наталия Егоровна
Рождение ребёнка
11.11.1916
Мать ребёнка: Беляева Наталия Егоровна
Смерть
Неизвестно