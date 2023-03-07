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Беляев Василий Кириллович

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Место рождения

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Беляев Кирилл Павлович

Мать: Беляева Прасковья Сергеевна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
26.07.1909

Жена: Беляева Наталия Егоровна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
01.09.1910

Сын: Беляев Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Беляева Наталия Егоровна

Рождение ребёнка
11.01.1912

Дочь: Ксения Васильевна

Мать ребёнка: Беляева Наталия Егоровна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
11.11.1916

Сын: Беляев Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Беляева Наталия Егоровна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно
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