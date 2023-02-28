Беляева Наталия Егоровна
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.07.1909
Рождение ребёнка
01.09.1910
Отец ребёнка: Беляев Василий Кириллович
Рождение ребёнка
11.01.1912
Дочь: Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Беляев Василий Кириллович
Рождение ребёнка
11.11.1916
Отец ребёнка: Беляев Василий Кириллович
Смерть
Неизвестно