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Беляева Наталия Егоровна

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Место рождения

Чурина, Юргинский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Чурина, Юргинский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
26.07.1909

Муж: Беляев Василий Кириллович

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
01.09.1910

Сын: Беляев Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Беляев Василий Кириллович

Рождение ребёнка
11.01.1912

Дочь: Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Беляев Василий Кириллович

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
11.11.1916

Сын: Беляев Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Беляев Василий Кириллович

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно
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