Абдулгафар Абдюшев
Место рождения
Дата рождения1789
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Габдюш Еркеев
Мать: Сафия
Работа или профессия
1816
По состоянию на 1816 год и шестую ревизию уже указной мулла.
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Зюгря Габитовна
Рождение ребёнка
1821
Сын: Мухамадиша
Мать ребёнка: Зюгря Габитовна
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Зюгря Габитовна
Рождение ребёнка
1824
Сын: МухаметСадык
Мать ребёнка: Зюгря Габитовна
Рождение ребёнка
1829
Сын: МухамметЛатиф Абдулгафарович
Мать ребёнка: Зюгря Габитовна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Абдулгариф Абдулгафарович
Мать ребёнка: Зюгря Габитовна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Хуснул Хаят Абдулгафаровна
Мать ребёнка: Зюгря Габитовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зюгря Габитовна