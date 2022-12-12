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Абдулгафар Абдюшев

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Место рождения

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1789

Пол

Мужской

Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Габдюш Еркеев

Мать: Сафия

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Работа или профессия
1816
Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
По состоянию на 1816 год и шестую ревизию уже указной мулла.
Рождение ребёнка
1818

Сын: Ахмадша Абдулгафарович

Мать ребёнка: Зюгря Габитовна

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1821

Сын: Мухамадиша

Мать ребёнка: Зюгря Габитовна

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1822

Сын: Даулетша Абдулгафаров

Мать ребёнка: Зюгря Габитовна

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1824

Сын: МухаметСадык

Мать ребёнка: Зюгря Габитовна

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1829

Сын: МухамметЛатиф Абдулгафарович

Мать ребёнка: Зюгря Габитовна

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1834

Сын: Абдулгариф Абдулгафарович

Мать ребёнка: Зюгря Габитовна

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Хуснул Хаят Абдулгафаровна

Мать ребёнка: Зюгря Габитовна

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зюгря Габитовна

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