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МухамметЛатиф Абдулгафарович

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Место рождения

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1789 г.р.

Мать

1795 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Абдулгафар Абдюшев

Мать: Зюгря Габитовна

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1856

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1858

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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