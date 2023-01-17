Сафия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1753 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1789 г.р.

Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1773

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Габдюш Еркеев

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1777

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Габдюш Еркеев

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1789

Сын: Абдулгафар Абдюшев

Отец ребёнка: Габдюш Еркеев

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Габдюш Еркеев

Смерть
Неизвестно
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