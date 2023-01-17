Сафия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1773
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Габдюш Еркеев
Рождение ребёнка
1777
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Габдюш Еркеев
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1789
Сын: Абдулгафар Абдюшев
Отец ребёнка: Габдюш Еркеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Габдюш Еркеев
Смерть
Неизвестно