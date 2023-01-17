Зюгря Габитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зюгря Габитовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Ахмадша Абдулгафарович

Отец ребёнка: Абдулгафар Абдюшев

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1821

Сын: Мухамадиша

Отец ребёнка: Абдулгафар Абдюшев

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1822

Сын: Даулетша Абдулгафаров

Отец ребёнка: Абдулгафар Абдюшев

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1824

Сын: МухаметСадык

Отец ребёнка: Абдулгафар Абдюшев

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1829

Сын: МухамметЛатиф Абдулгафарович

Отец ребёнка: Абдулгафар Абдюшев

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1834

Сын: Абдулгариф Абдулгафарович

Отец ребёнка: Абдулгафар Абдюшев

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Хуснул Хаят Абдулгафаровна

Отец ребёнка: Абдулгафар Абдюшев

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдулгафар Абдюшев

Смерть
Неизвестно
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