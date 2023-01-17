Зюгря Габитовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Абдулгафар Абдюшев
Рождение ребёнка
1821
Сын: Мухамадиша
Отец ребёнка: Абдулгафар Абдюшев
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Абдулгафар Абдюшев
Рождение ребёнка
1824
Сын: МухаметСадык
Отец ребёнка: Абдулгафар Абдюшев
Рождение ребёнка
1829
Сын: МухамметЛатиф Абдулгафарович
Отец ребёнка: Абдулгафар Абдюшев
Рождение ребёнка
1834
Сын: Абдулгариф Абдулгафарович
Отец ребёнка: Абдулгафар Абдюшев
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Хуснул Хаят Абдулгафаровна
Отец ребёнка: Абдулгафар Абдюшев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абдулгафар Абдюшев
Смерть
Неизвестно