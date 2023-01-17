МухаметСадык
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Абдулгафар Абдюшев
Мать: Зюгря Габитовна
Рождение ребёнка
1849
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1850
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1851
Сын: АхметСитдик
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно