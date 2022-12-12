Даулетша Абдулгафаров
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Абдулгафар Абдюшев
Мать: Зюгря Габитовна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Шамсихаят Давлетшина
Мать ребёнка: Шамсикамар Гайнулина
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Шамсифур Давлетшина
Мать ребёнка: Шамсикамар Гайнулина
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Шамсибанат Давлетшина
Мать ребёнка: Шамсикамар Гайнулина
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Ма...фур Давлетшина
Мать ребёнка: Шамсикамар Гайнулина
Рождение ребёнка
1857
Сын: Ахметвали Давлетшин
Мать ребёнка: Шамсикамар Гайнулина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шамсикамар Гайнулина
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Кубяково