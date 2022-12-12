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Даулетша Абдулгафаров

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Место рождения

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Абдулгафар Абдюшев

Мать: Зюгря Габитовна

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Шамсихаят Давлетшина

Мать ребёнка: Шамсикамар Гайнулина

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Шамсифур Давлетшина

Мать ребёнка: Шамсикамар Гайнулина

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Шамсибанат Давлетшина

Мать ребёнка: Шамсикамар Гайнулина

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Ма...фур Давлетшина

Мать ребёнка: Шамсикамар Гайнулина

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1857

Сын: Ахметвали Давлетшин

Мать ребёнка: Шамсикамар Гайнулина

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шамсикамар Гайнулина

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Кубяково
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