Габдюш Еркеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смерти1817
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Ерке
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1773
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сафия
Рождение ребёнка
1777
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сафия
Рождение ребёнка
1789
Сын: Абдулгафар Абдюшев
Мать ребёнка: Сафия
Работа или профессия
1811
По состоянию на 1811 год и шестую ревизию уже указной мулла и по 1817, то есть до конца жизни.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сафия
Смерть
1817