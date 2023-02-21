Габдюш Еркеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габдюш Еркеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

1817

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1781 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1789 г.р.

Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Ерке

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сафия

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1777

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сафия

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1789

Сын: Абдулгафар Абдюшев

Мать ребёнка: Сафия

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Работа или профессия
1811
Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
По состоянию на 1811 год и шестую ревизию уже указной мулла и по 1817, то есть до конца жизни.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафия

Смерть
1817
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