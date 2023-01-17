Абдулгариф Абдулгафарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбдулгариф Абдулгафарович

Абдулгариф Абдулгафарович

avatar

Место рождения

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1789 г.р.

Мать

1795 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Абдулгафар Абдюшев

Мать: Зюгря Габитовна

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1856

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Работа или профессия
1873
Проверка знаний как у указного муллы (см дело о проверке знаний Абдулгарифа Абдулгафарова по дер. Кубяково, Уфа).
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close