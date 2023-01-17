Абдулгариф Абдулгафарович
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Абдулгафар Абдюшев
Мать: Зюгря Габитовна
Рождение ребёнка
1856
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
1873
Проверка знаний как у указного муллы (см дело о проверке знаний Абдулгарифа Абдулгафарова по дер. Кубяково, Уфа).
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно