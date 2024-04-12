Лелянова (Лопнева) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лелянова (Лопнева) Анна Ивановна

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

03.12.1796

Дата смерти

02.09.1865

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1796

Отец: Лопнев Иван Козьмич

Мать: Лопнева Ксения Семеновна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
15.02.1815

Муж: Лелянов Тимофей Васильев

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Лукина Анисья Тимофеевна

Отец ребёнка: Лелянов Тимофей Васильев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
06.08.1818

Сын: Лелянов Петр Тимофеев

Отец ребёнка: Лелянов Тимофей Васильев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Лелянов Яков Тимофеев

Отец ребёнка: Лелянов Тимофей Васильев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Лелянов Стефан Петрович

Отец ребёнка: Лелянов Тимофей Васильев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Лелянов Андрей Тимофеев

Отец ребёнка: Лелянов Тимофей Васильев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
22.02.1834

Сын: Лелянов Павел Тимофеев

Отец ребёнка: Лелянов Тимофей Васильев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
04.11.1835

Дочь: Пелагея Тимофеевна

Отец ребёнка: Лелянов Тимофей Васильев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
20.11.1836

Дочь: Екатерина Тимофеевна

Отец ребёнка: Лелянов Тимофей Васильев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
20.01.1838

Дочь: Симонова Марья Тимофеевна

Отец ребёнка: Лелянов Тимофей Васильев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
02.09.1865
Ржев, город Ржев, Тверская область
Причина смерти: старость
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