Лелянова (Лопнева) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения03.12.1796
Дата смерти02.09.1865
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1796
Отец: Лопнев Иван Козьмич
Мать: Лопнева Ксения Семеновна
Бракосочетание
15.02.1815
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Лукина Анисья Тимофеевна
Отец ребёнка: Лелянов Тимофей Васильев
Рождение ребёнка
06.08.1818
Отец ребёнка: Лелянов Тимофей Васильев
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Лелянов Тимофей Васильев
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Лелянов Тимофей Васильев
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Лелянов Тимофей Васильев
Рождение ребёнка
22.02.1834
Отец ребёнка: Лелянов Тимофей Васильев
Рождение ребёнка
04.11.1835
Дочь: Пелагея Тимофеевна
Отец ребёнка: Лелянов Тимофей Васильев
Рождение ребёнка
20.11.1836
Дочь: Екатерина Тимофеевна
Отец ребёнка: Лелянов Тимофей Васильев
Рождение ребёнка
20.01.1838
Дочь: Симонова Марья Тимофеевна
Отец ребёнка: Лелянов Тимофей Васильев
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.09.1865
Причина смерти: старость