Лопнев Иван Козьмич
Место рождения
Дата рождения21.06.1776
Дата смерти02.02.1828
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1776
Отец: Лопнев Козьма Евсигнеев
Мать: Лопнева Анисья Яковлевна
Рождение ребёнка
03.12.1796
Дочь: Лелянова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Лопнева Ксения Семеновна
Рождение ребёнка
02.05.1798
Сын: Лопнев Иван Иванович
Мать ребёнка: Лопнева Ксения Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лопнева Марья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лопнева Ксения Семеновна
Работа или профессия
Неизвестно
Рекрут 1801
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.02.1828