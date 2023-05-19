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Лопнев Иван Козьмич

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

21.06.1776

Дата смерти

02.02.1828

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1776

Отец: Лопнев Козьма Евсигнеев

Мать: Лопнева Анисья Яковлевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
03.12.1796

Дочь: Лелянова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Лопнева Ксения Семеновна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
02.05.1798

Сын: Лопнев Иван Иванович

Мать ребёнка: Лопнева Ксения Семеновна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лопнева Марья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лопнева Ксения Семеновна

Работа или профессия
Неизвестно
Рекрут 1801
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
02.02.1828
Ржев, город Ржев, Тверская область
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