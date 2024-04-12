Лопнева (Мясникова) Ксения Семеновна
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Мясников Семен б.
Мать: Мясникова Марфа Иевлева
Рождение ребёнка
03.12.1796
Дочь: Лелянова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Лопнев Иван Козьмич
Рождение ребёнка
02.05.1798
Сын: Лопнев Иван Иванович
Отец ребёнка: Лопнев Иван Козьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лопнев Иван Козьмич
Работа или профессия
Неизвестно
солдатка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно