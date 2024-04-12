Лопнева (Мясникова) Ксения Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопнева (Мясникова) Ксения Семеновна

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Мясников Семен б.

Мать: Мясникова Марфа Иевлева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
03.12.1796

Дочь: Лелянова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Лопнев Иван Козьмич

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
02.05.1798

Сын: Лопнев Иван Иванович

Отец ребёнка: Лопнев Иван Козьмич

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лопнев Иван Козьмич

Работа или профессия
Неизвестно
солдатка
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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