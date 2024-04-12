Мясникова (Вараксина) Марфа Иевлева
Место рождения
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Лопнева Ксения Семеновна
Отец ребёнка: Мясников Семен б.
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Мясников Семен б.
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Свешникова Афимья Семеновна
Отец ребёнка: Мясников Семен б.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мясников Семен б.
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно