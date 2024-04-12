Мясникова (Вараксина) Марфа Иевлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мясникова (Вараксина) Марфа Иевлева

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Лопнева Ксения Семеновна

Отец ребёнка: Мясников Семен б.

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Мясников Иван Семенович

Отец ребёнка: Мясников Семен б.

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Свешникова Афимья Семеновна

Отец ребёнка: Мясников Семен б.

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мясников Семен б.

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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